Kehrt Tobin Bell wirklich noch einmal zurück?

Als Starttermin ist somit der 27. September 2024 genannt. Es geht also fast genau ein Jahr nach dem vorherigen Teil weiter; damit wird nicht nur Halloween Rechnung getragen, sondern auch eine alte Tradition bedient, denn die ursprüngliche Filmreihe wurde ebenfalls von Jahr zu Jahr fortgesetzt.

Die größte Frage lautet selbstverständlich: wird Tobin Bell tatsächlich noch einmal in seine legendärste Rolle schlüpfen? Wir sind selbstverständlich zuversichtlich, da der Riesenerfolg des Vorgängerfilm ja in erster Linie Jigsaws zentraler Rolle zu verdanken war. Und die Post-Credit-Szene von "Saw X" scheint auch auf die kommende Storyline hinzudeuten.