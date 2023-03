Schwarz-Weiß-Filme in Farbe: KI aus Graz macht's möglich

Realitätsgetreue Farben in Schwarz-Weiß-Filmen dank KI

Historischen Filmen fehlt oftmals das gewisse Etwas: die Farbe. Mittels künstlicher Intelligenz sollen die alten Aufnahmen in neuer Farbe gesehen werden können - in realitätsgetreuer Farbgebung, wie betont wurde. Die zentrale Anforderung wird mithilfe trainierter selbstlernender neuronaler Netze erfüllt. Sie können durch Benutzerinteraktion dynamisch beeinflusst werden. Entwickelt wurde die Softwareanwendung von Informatikerinnen und Informatikern rund um Thomas Pock vom Institut für Maschinelles Sehen und Darstellen der TU Graz zusammen mit der auf die Restauration von historischen Filmen spezialisierte Grazer Firma HS-Art.

Die Entwicklung, die Farbe in die Vergangenheit bringt, kombiniert Deep-Learning-Technologien mit interaktiven und automatisierten Einfärbetechniken. Das Ergebnis ist ein Algorithmus für einen überwiegend automatischen und dennoch benutzergesteuerten Einfärbeprozess. "Man braucht immer einen Menschen, der aus historischen Überlieferungen weiß, wie die Kleidung, die Fassaden, etc. damals ausgesehen haben. War die Soldatenuniform grün oder blau? Das kann kein Algorithmus entscheiden. Er kann aber daraus lernen", wie Pock schilderte. Er leitet an der TU Graz die Gruppe Vision, Learning and Optimization (VLO).