Will Smith in einem futuristischen Krimi, in dem die Gesetze der Robotik von Isaac Asimov im Mittelpunkt stehen: Im Chicago des Jahres 2035 zweifelt der Polizist Del Spooner am Selbstmord des Chefentwicklers des Konzerns "US Robotics". Er verdächtigt einen Roboter namens Sonny. Doch ein Mord würde gegen dessen Programmierung verstoßen. Natürlich ist hier eine Verschwörung im Busch. Und wir lieben Verschwörungen.

"I, Robot" ist zurzeit bei Netflix zu sehen.