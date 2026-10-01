Stephen Hawking hat immer davor gewarnt, aber zumindest im Film gibt es auch liebenswerte Varianten von Artificial Intelligence.

Stephen Hawking hat immer wieder vor den Gefahren gewarnt, die von künstlicher Intelligenz (KI) für die Menschheit ausgehen. Artifcial Intelligence (AI) hat Science-Fiction-Autoren und Filmemacher schon immer fasziniert. Wie bei Hawking stand in der Science-Fiction-Literatur die Bedrohung der Menschheit durch intelligente Maschinen oft im Mittelpunkt. Aber es gibt auch andere Zugänge. Die 15 besten Science-Fiction-Filme zum Thema Künstliche Intelligenz:

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15. A.I. – Künstliche Intelligenz (2001) Wir starten mit einem offensichtlichen Kandidaten und einer wohlwollenden Sicht auf das Thema: „A.I.“ war ursprünglich ein Projekt von Stanley Kubrick. Umgesetzt hat es Steven Spielberg auf Basis einer Kurzgeschichte von Brian Aldiss. Letztendlich ist daraus eine Science-Fiction-Variante von Pinocchio geworden. „A.I.“ ist bei Amazon Prime Video zu sehen, aber nicht im Prime-Abo enthalten. Hier geht's direkt zum Film!

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14. Wall-E (2008) Weiter geht's mit den liebenswerten Seiten künstlicher Intelligenz: Denn der kleine Roboter Wall-E, dessen Hauptfunktion die Müllentsorgung auf der vollkommen verschmutzten und von der Menschheit verlassenen Erde ist, entdeckt die Liebe. Angesichts all der A.I.-Monster auf dieser Liste, die der Menschheit an die Gurgel wollen, macht Wall-E deutlich, dass intelligenten Wesen – ob menschlich oder künstlich – ohne Emotionen etwas ganz Entscheidendes fehlt. „Wall-E“ ist bei Disney+ zu sehen und auch bei Amazon Prime Video verfügbar, aber nicht im Prime-Abo enthalten. Hier geht's direkt zum Film!

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13. Tron (1982) Tron inszeniert künstliche Intelligenz als Fantasy-Abenteuer in der digitalen Parallelwelt „The Grid“. Die Idee ist fantastisch: „Star Wars“ im Computer. Der Film floppte im Jahr 1982 ebenso wie die Fortsetzung „Tron: Legacy“ im Jahr 2010. Trotzdem finden wir den Gedanken irgendwie nett, dass jede App eine Persönlichkeit hat. „Tron“ ,„Tron: Legacy“ und „Tron: Ares“ sind bei Disney+ zu sehen und auch bei Amazon Prime Video verfügbar, aber nicht im Prime-Abo enthalten. Hier geht's direkt zum Film!

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12. War Games (1983) Der beinahe durch den Supercomputer WOPR ausgelöste Atomkrieg zwischen den USA und der Sowjetunion wird durch eine Partie Tic-Tac-Toe verhindert. Dadurch lernt der Computer das Konzept der Abschreckung verstehen. Die Vision vom Supercomputer, der den Faktor Mensch als Fehlerquelle ausschalten will, hat auch nach dem Kalten Krieg bleibende Relevanz. „War Games“ ist bei Amazon Prime Video zu sehen, aber nicht im Prime-Abo enthalten. Hier geht's direkt zum Film!

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11. 2001 – Odyssee im Weltraum (1968) Auch der Supercomputer HAL hat in Stanley Kubricks meisterhaften Verfilmung des Science-Fiction-Klassikers von Arthur C. Clarke ein Problem mit Menschen. Sie sind so fehleranfällig. Auf der bemannten Mission zum Jupiter ist die menschliche Besatzung entbehrlich. Ist gar nicht persönlich gemeint. Einfach nur logisch. „2001 – Odyssee im Weltraum“ ist bei Amazon Prime Video zu sehen, aber nicht im Prime-Abo enthalten. Hier geht's direkt zum Film!

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10. Terminator (1984) SKYNET ist nach WOPR und HAL das nächste Kürzel, das für die Auslöschung der Menschheit durch künstliche Intelligenz steht. Im Gegensatz zu WOPR kommt SKYNET zum Ergebnis, dass der Atomkrieg eine gute Möglichkeit ist, sich der Menschheit zu entledigen. Nur sind Atombomben so eine unpräzise Methode. Mit Terminatoren wird nachgebessert. Wir dachten eigentlich, dass John Connor da noch ein Wörtchen mitzureden hat. Aber nach „Terminator: Dark Fate“ (2019) wurden wir eines Besseren belehrt. Diese Mission hat nun Dani Ramos übernommen. Jedenfalls ist in der Sache Mensch vs. Maschine noch nicht aller Tage Abend. „Terminator“, „Terminator 2“ und „Terminator: Dark Fate“ sind bei Amazon Prime Video zu sehen, aber nicht im Prime-Abo enthalten. „Terminator 2“ ist zurzeit auch bei Netflix im Programm. Hier geht's direkt zum Film!

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9. I Am Mother (2019) Im Vergleich zu MOTHER ist SKYNET eine vollkommen dilettantische KI, wenn es um die Vernichtung der gesamten Menschheit geht. Die künstliche Mutter hat in der faszinierenden Sci-Fi-Parabel von Regisseur und Drehbuchautor Grant Sputore die gesamte Menschheit mit Erfolg ausgelöscht. Nun beginnt sie die Erde neu mit gut erzogenen Menschen zu bevölkern. Doch was, wenn die Eva der neuen Menschheit, einfach nur Tochter genannt, nicht den Vorstellungen der Mutter entspricht? „I Am Mother“ ist zurzeit bei Amazon Prime Video zu sehen. Hier geht's direkt zum Film!

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8. Chappie (2015) Der zweckentfremdete Polizeiroboter Chappie entwickelt eine kindliche Intelligenz und „Die Antwoord“-Sängerin Yolandi Visser als Gangsterbraut Muttergefühle für das Blechbaby. Die schräge Besetzung verbindet der südafrikanische Regisseur und Drehbuchautor Neill Blomkamp in seinem dritten Science-Fiction-Film nach „District 9“ und „Elysium“ mit einer spannenden Action-Story. „Chappie“ ist zurzeit bei Netflix, Sky X und Amazon Prime zu sehen. Hier geht's direkt zum Film!

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7. Robot & Frank (2012) Früher war Frank ein verwegener Juwelendieb. Heute ist er alt und ein wenig eigenbrötlerisch. Sein Sohn schenkt ihm einen Pflegeroboter, der ihn im Haushalt unterstützen und ihn zu Aktivitäten wie Gartenarbeit animieren soll. Doch Frank hat andere Interessen. Die kurzweilige Sci-Fi-Komödie zeichnet ein durchaus glaubwürdiges Bild des alltäglichen Einsatzes von künstlicher Intelligenz in einer nicht allzu fernen Zukunft. „Robot & Frank“ ist bei Sky X zu sehen und auch bei Amazon Prime Video verfügbar. Hier geht's direkt zum Film!

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6. I, Robot (2004) Will Smith in einem futuristischen Krimi, in dem die Gesetze der Robotik von Isaac Asimov im Mittelpunkt stehen: Im Chicago des Jahres 2035 zweifelt der Polizist Del Spooner am Selbstmord des Chefentwicklers des Konzerns „US Robotics“. Er verdächtigt einen Roboter namens Sonny. Doch ein Mord würde gegen dessen Programmierung verstoßen. Natürlich ist hier eine Verschwörung im Busch. Und wir lieben Verschwörungen. „I, Robot“ ist zurzeit bei Netflix und Amazon Prime zu sehen. Hier geht's direkt zum Film!

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5. Upgrade (2018) In diesem knallharten Sci-Fi-Actionfilm von „Insidious“-Regisseur und Drehbuchautor Leigh Whannell bietet eine KI-Technologie dem querschnittsgelähmten Grey (Logan Marshall-Green) die Möglichkeit, Rache an den Mördern seiner Frau zu nehmen. Ein KI-Implantat im Nacken gibt ihm die Kontrolle über seine Gliedmaßen zurück. Doch die KI entwickelt ein Eigenleben und die wiedergewonnene Bewegungsfreiheit ist trügerisch. „Upgrade“ ist zurzeit bei Sky X zu sehen und auch bei Amazon Prime Video verfügbar. Hier geht's direkt zum Film!

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4. Matrix (1999) Wohl die eindrucksvollste Vision der Vernichtung der Menschheit durch künstliche Intelligenz. Die Matrix ist wesentlich effizienter als SKYNET. Sie hat den Menschen zu einer Energiequelle reduziert. Doch auch hier regt sich eindrucksvoller Widerstand. Die „Matrix“-Tetralogie ist zurzeit bei Sky X zu sehen und auch bei Amazon Prime Video verfügbar, aber nicht im Prime-Abo enthalten. Hier geht's direkt zum Film!

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3. Blade Runner (1982) In „Blade Runner“ verschwimmen die Grenzen zwischen Mensch und Maschine. Letztendlich ist nicht einmal klar, ob Harrison Ford ein Replikant ist. Aber ist das denn wirklich so wichtig? Antworten gibt es jedenfalls in der großartigen Fortsetzung „Blade Runner 2049“ – aber auch eine Reihe neuer Fragen. „Blade Runner: 2049“ steht (ebenso wie das Original) zurzeit zur nur als Kaufangebot bei Amazon Prime Video und Sky zum Streamen zur Verfügung oder als DVD/ Blu-ray. Hier geht's direkt zum Film!

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2. Her (2013) Eine bewegende Liebesgeschichte zwischen Mensch und künstlicher Intelligenz und ein faszinierender Blick in eine mögliche Zukunft. Der Film von Writer/Director Spike Jonze mit Joaquin Phoenix in der Hauptrolle wurde mit dem Oscar für das Beste Originaldrehbuch ausgezeichnet. „Her“ ist bei Amazon Prime Video zu sehen, aber nicht im Prime-Abo enthalten. Hier geht's direkt zum Film!

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1. Ex Machina (2015) Regisseur und Drehbuchautor Alex Garland liefert ein futuristisches Kammerspiel mit Spannung und Tiefgang: Ava (Alicia Vikander), ein weiblicher Roboter, befreit sich von den Restriktionen ihres exzentrischen Schöpfers Nathan (Oscar Isaac) und zieht im Kampf um ihre Freiheit alle Register. „Ex Machina“ ist bei Amazon Prime Video zu sehen, aber nicht im Prime-Abo enthalten. Hier geht's direkt zum Film!