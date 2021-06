Sebastian Stan am Wiener Karlsplatz

Stan wurde in Rumänien geboren und zog im Alter von acht Jahren nach Wien. Vier Jahre lang lebte er in der Bundeshauptstadt, bis er schließlich mit zwölf Jahren in die USA zog.

In seinem ersten Kinofilm hat er einen Kurzauftritt in der Wiener U-Bahn-Station Karlsplatz, wo er sich mit einem Kind eine Mutprobe liefert. Auch wenn die Szene stets mit der tödlichen Gefahr des U-Bahnschachts spielt, bleiben beide Kinder unversehrt.

In einem Interview mit "GQ" sprach er über seinen ersten Auftritt vor der Kamera. "Ich hatte die erste Möglichkeit zu spielen, als ich in Wien war. Meine Mutter hat mich zu Castings begleitet und in meiner ersten Rolle musste ich in einem Kurzfilm ein obdachloses, rumänisches Kind auf einem Bahnsteig spielen. Ich fand es langweilig, die ganze Zeit am Set warten zu müssen", so Stan.