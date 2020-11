SERIEN-KALENDER: Diese Serien starten im November 2020

TWO WEEKS TO LIVE, Miniserie (HBO Max): "Game of Thrones"-Star Maisie Williams spielt in dieser sechsteiligen Miniserie von HBO Max das Mädchen Kim Noakes. Als Kind musste sie mitansehen wie ihr Vater ermordet wurde. Seitdem lebt sie mit ihrer Mutter (Sian Cliford) in der Wildnis und sinnt auf Rache. Nun ist Kim erwachsen und will ihre Rachepläne in die Tat umsetzten. Doch dabei gerät sie in einen Krieg zwischen skrupellosen Gangstern, korrupten Polizisten und ihrer unberechenbaren Mutter. Die Miniserie wurde aufgrund des schwarzen Humors mit "Killing Eve" verglichen.

Hierzulande wird "Two Weeks To Live" in deutscher und englischer Sprache bei Sky ab 4. Dezember 2020 zu sehen sein.