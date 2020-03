10 unterschätzte Serien-Juwelen auf Amazon Prime

MOZART IN THE JUNGLE (4 Staffeln, 2014 – 2018)

Die mit zwei Golden Globes ausgezeichnete Serie rund um die New Yorker Philharmoniker war eine der ersten Amazon-Originalserien. Sie ist daher nicht ganz unbekannt, aber hierzulande auch nicht wirklich populär – obwohl man meinen sollte, dass "Mozart in the Jungle" alles hat, was eine Hit-Serie in Österreich braucht: Sex, Drugs & klassische Musik! Im Mittelpunkt der Handlung, die auf den Memoiren der New Yorker Oboistin Blair Tindall basiert, stehen die junge Oboistin Hailey Rutledge (Lola Kirke) und der mexikanische Star-Dirigent Rodrigo De Souza (Gael García Bernal).

"Mozart in the Jungle" ist ein Pflichttermin für Liebhaber der klassischen Musik. Als mitreißender Blick hinter die Kulissen eines großen Konzerthauses ist das amüsante Drama aber auch für all jene interessant, die mit Klassik nichts am Hut haben.

Alle vier Staffeln von "Mozart in the Jungle" sind bei Amazon Prime zu sehen.