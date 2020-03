12 unterschätzte Serien-Juwelen auf Netflix

QUEEN OF THE SOUTH (4 Staffeln, seit 2016)

Teresa Mendoza (Alice Braga) muss Hals über Kopf aus ihrer Heimat Mexiko fliehen als ihr Freund, ein Drogenkurier, ermordet wird. Der Drogenboss, für den er gearbeitet hat, ist nun auch hinter Teresa her. Doch auch in Texas ist sie nicht sicher vor dem langen Arm des mexikanischen Drogenkartells. Bald wird ihr klar, dass die beste Lebensversicherung ist, wenn sie in Texas eine große Nummer wird. Getrieben von ihrem Überlebenswillen und Rachegedanken verbündet sie sich mit texanischen Drogenschmugglern und versucht in der Hierarchie aufzusteigen. Dabei kommt sie der erbarmungslosen Kartell-Chefin Camila Vargas (Veronica Falcón) in die Quere.

Wer mit "Narcos" durch ist und immer noch nicht genug vom mexikanischen Drogenkartell hat, ist bei "Queen of the South" richtig.

Drei der bisher vier Staffeln von " Queen of the South" sind bei Netflix zu sehen. Eine fünfte Staffel ist beim US-Sender USA Networks bereits in Produktion.