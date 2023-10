"Sex Education": Wird es nach Staffel 4 Spin-Offs geben?

Otis und Maeve als Ehepaar?!

Genau diese Frage stellte "The Hollywood Reporter" auch Showrunnerin Laurie Nunn. "Ich denke, die Show hätte definitiv weitergehen können", meint sie zwar, bezieht sich dabei aber vor allem auf die dramaturgische Sicht. Klar, es gäbe noch so einige Stories über die sexgeplagten Kids in Moordale zu erzählen, aber die mittlerweile erwachsenen Darsteller:innen könnten eben nicht auf ewig Jugendliche spielen. Deshalb "[schien es] definitiv der richtige Zeitpunkt zu sein, es zu Ende zu bringen."

Spin-Offs sei sie generell nicht abgeneigt, so Nunn. So könnte man ja erzählen, wie Otis und Maeve viele Jahre später verheiratet sind und sich gegenseitig langweilen, lacht Nunn im Scherz, bevor sie aber wieder ernst wird:

"Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, Moordale weiter zu erkunden. Ich habe einige der neuen Charaktere, die in die vierte Staffel aufgenommen wurden, wirklich geliebt. Ich denke, es wäre wirklich cool, vielleicht noch mehr von ihnen zu sehen." Dann aber der für Fans enttäuschende Nachsatz: "Aber ehrlich gesagt denke ich im Moment nicht wirklich über Spin-offs nach. Ich mache einfach eine Pause und lerne, wie mein Gehirn ohne 'Sex Education' arbeitet.“ Es sei ihr vergönnt.

