Werden Maeve und Otis endlich ein Paar?

Von Beginn an waren die schlaue und rebellische Maeve und der sensible Otis das OTP (=One True Pairing) der Coming-of-Age-Serie: Es war klar, dass die beiden letzten Endes ein Paar werden würden. In der vierten Staffel sieht es auch fast so aus, als ob die beiden endlich zueinander finden und miteinander glücklich werden würden. Doch am Ende merken sie, dass sie für sich unterschiedliche Zukunftspläne haben und gehen getrennte Wege.