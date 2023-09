"Sex Education": 5 ähnliche Serien, die du als Fan lieben wirst

Viel Sex, süße Charaktere, charmanter Humor und peinliche Teenager-Momente: Das haben "Sex Education" und "Noch nie in meinem Leben" gemein. In der Teenie-Serie von Mindy Kaling geht es um die vielen ersten Male, die man als Teenager:in erlebt: den ersten Kuss, den ersten Herzschmerz, das erste Mal Sex. Ähnlich wie "Heartstopper" geht "Noch nie in meinem Leben" dabei nicht schlüpfrig, sondern fast schon naiv und unschuldig vor – so wie man als unerfahrener Jugendliche:r ist.

Im Zentrum der Serie steht das 15-jährige indisch-amerikanische Mädchen Devi Vishwakumar, das nach einem schrecklichen ersten Jahr an der High School und dem Tod ihres Vaters zusammen mit ihren Freundinnen cooler und beliebter an ihrer Schule werden will. Durch Themen wie den Verlust eines Elternteils erreicht die Netflix-Serie immer wieder eine Tiefe, die Zuschauer:innen berührt. Die quirligen Figuren schließt man schnell ins Herz und zaubern stets ein Lächeln auf die Lippen.

