Zwischen zwei Leben

Die Netflix-Serie erzählt die Geschichte von Billie Connelly (Sarah Shahi) und ihrem Ehemann Cooper (Mike Vogel). Obwohl die Hausfrau und Mutter ihr Leben in der Vorstadt genießt, scheint ihr eines zu fehlen: Lust und Sex.

In ihrer Vergangenheit genoss Billie ihre Freiheiten und lebte sich sexuell aus. In Erinnerungen schwelgend schreibt sie ihre sexuellen Fantasien in einem Tagebuch nieder – die sie gedanklich mit ihrem Ex-Freund Brad (Adam Demos) auslebt.

Als ihr Mann eines Tages das Tagebuch findet, muss sich Billie wohl zwischen ihrer Vergangenheit und ihrer Gegenwart entscheiden.