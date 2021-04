Heimspiel für Dregs

Insgesamt besteht Bardugos Buchreihe aus sieben Büchern. Die erste Staffel der Serie nimmt sich zwar einige Freiheiten, aber orientiert sich im Grunde an dem ersten Buch der Grisha-Trilogie. Das Ende der Staffel nimmt jedoch schon einige Ereignisse aus dem zweiten Buch vorweg.

"Man muss wissen, dass 'Shadow and Bone' mein erstes Buch war, das ich verkauft habe. Als ich es schrieb, wusste ich nicht, ob sich irgendjemand dafür interessieren würde, geschweige denn für eine Trilogie. Hätte man das Ende von 'Shadow and Bone' genommen, gäbe es kein Grishaverse. Ich wollte beim Staffelfinale nicht alles abschließen. Ich liebe gute Cliffhanger. Als Leserin hasse ich sie, aber als Autorin will ich, dass die LeserInnen mehr wollen", so Leigh Bardugo. Die Autorin sprach auch über ihre Ideen für die zweite Staffel.

"Wir werden mehr aus dem Buch 'Six of Crows' zu sehen bekommen. Wylan wird eine größere Rolle spielen und wir würden gerne mehr Zeit in Ketterdam verbringen. Wir mussten die Dregs in der ersten Staffel in die Nähe des Schattenflurs bringen, aber ich finde, ein Teil der nächsten Staffel sollte ein Heimspiel für sie sein."

Wann die zweite Staffel erscheinen wird, ist noch unklar.