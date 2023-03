Easter Eggs in Filmen und Serien sind nicht nur charmante Anspielungen auf die Original-Vorlagen einer Produktion, sondern in ihnen kann auch noch eine Menge anderer, höchst unterschiedlicher Bedeutungen stecken. So verhält es sich auch mit einer Szene im Staffelfinale von "Shadow and Bone", in der eine Biene eine scheinbar unwichtige Rolle spielt. Dass diese Biene alles andere als unbedeutend ist, machen wir euch im Folgenden deutlich, denn sie verrät uns viel über Staffel 3.