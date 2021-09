"Shang-Chi": Neuer Clip zu "Black Widow"-Easter-Egg

Ein Marvel-Film ohne Easter-Eggs wäre wie Weihnachten ohne Christbaum. Auch das neueste Werk macht da keine Ausnahme: In "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" finden sich natürlich viele Anspielungen auf frühere Werke und Ereignisse aus dem MCU.

Ein Easter-Egg, das man leicht übersehen kann, wollen wir hier speziell hervorheben, denn es bezieht sich auf den erst kürzlich gestarteten "Black Widow"-Film.

Doch seht euch zunächst diesen kurzen "Shang-Chi"-Ausschnitt an und versucht selber herauszufinden, worin die Querverbindung besteht: