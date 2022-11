Wie wurde Shaquille O'Neal zum Superstar?

In der Doku kommen seine ehemaligen Teamkollegen Penny Hardaway, Dwyane Wade, Dennis Scott, Brian Shaw, Derek Fisher und seine Trainer Phil Jackson und Pat Riley zu Wort. In einem Statement sagte O’Neal: "Wir haben von Beginn an versucht, eine glaubwürdige Doku zu machen und es fühlt sich für mich wie die ehrlichste Betrachtung meines Lebens bis zum jetzigen Zeitpunkt an. Dieser Prozess hat es mir erlaubt, über gewisse Dinge in der Öffentlichkeit nachzudenken und ich bin sehr stolz auf die Arbeit, die jeder reingesteckt hat.“

Die Doku besteht aus vier Episoden mit den Titeln: "Von Shaquille zu Shaq", "Der Aufstieg", "Der Fall" und "Von Shaq zu Shaquille".

Die erste Episode von "Shaq" erscheint am 23. November in den USA auf HBO Max. In Deutschland wird die Dokuserie wahrscheinlich auf Sky erscheinen, ein deutscher Starttermin ist aber noch nicht bekannt.