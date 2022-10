"FIFA Undercover"-Trailer: Netflix-Doku wie ein Fußballkrimi

Wer steckt hinter der Produktion?

Produziert wird die vierteilige Mini-Serie von dem zweifach Oscar-prämierten Produzenten John Battsek ("Searching For Sugar Man", "One Day In September") sowie den Produzenten Miles Coleman und Daniel Gordon unter der Regie von BAFTA-Gewinner Daniel Gordon ("Hillsborough").

Dieser wahre Sport-Krimi in Doku-Serienform "FIFA Undercover" ist ab 9. November weltweit auf Netflix verfügbar.