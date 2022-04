Jeder Mensch hat bekanntlich das Recht auf eine zweite Chance – sogar (oder besonders? Man ist sich da nie so sicher) in Hollywood. Nachdem Legende Sharon Stone bereits im DC-Rundum-Flop "Catwoman" (laut IMDb der schlechteste DC-Film aller Zeiten) die Antagonistin von Berrys Anti-Heldin gab und dabei eher lächerlich als furchterregend rüberkam, wird sie nun auch in einem weiteren DC-Film dabei sein – und zwar erneut als Schurkin.

In gänzlich trockenen Tüchern sind die Verhandlungen zwar noch nicht, aber laut "The Wrap" soll Stone eine große Rolle im Film "Blue Beetle" übernehmen, jener SuperheldInnen-Streifen, der erstmals eine lateinamerikanische Figur in den Fokus stellt.