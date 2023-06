Bevor er mit der Kult-Sitcom "Hör mal wer da hämmert" zum Star wurde, saß Tim Allen tatsächlich im Gefängnis. Diese Anekdote darf in keinem Text über den Schauspieler fehlen, der am 13. Juni seinen 70. Geburtstag feiert. Allen wurde 1978 an einem Flughafen in Michigan mit 650 Gramm Kokain erwischt. Nach zwei Jahren und vier Monaten Haft wurde er auf Bewährung entlassen.

Bereits als Student - er machte 1974 einen Abschluss in Kommunikationswissenschaften mit dem Schwerpunkt Fernsehen - zog Allen in Comedy-Clubs und im Fernsehen erste Aufmerksamkeit auf sich. Nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis setzte er seine Laufbahn fort. Sein Schauspieldebüt gab er in einem Film mit dem zum Kokain-Skandal passenden Titel "Tropical Snow".