An der zehnteiligen Historienserie "Shōgun" des US-Kanals FX, die in Österreich und Deutschland bei Disney+ verfügbar ist, kam 2024 kaum ein Serien-Fan vorbei. Nun gab der Streaminganbieter in einer Pressemitteilung erste Details zur zweiten Staffel preis, die allerdings auf eine noch recht lange Wartezeit bis zur Veröffentlichung hindeuten. So ist die Produktion der neuen Folgen für den Januar 2026 im kanadischen Vancouver vorgesehen. Einen angepeilten Veröffentlichungstermin teilte man zu diesem frühen Zeitpunkt daher noch nicht mit. In Anbetracht der aufwändigen Produktion der Historienserie, die im feudalen Japan des Jahres 1600 spielt, dürfte es angesichts des Drehbeginns aber wohl frühstens Ende 2026 oder Anfang 2027 so weit sein.

Hier setzt Staffel zwei an In der ersten Staffel von "Shōgun" landete ein englischer Navigator namens John Blackthorne (Cosmo Jarvis, 35) mit seiner ausgehungerten Mannschaft an Japans Küste. Zuvor erreichten lediglich die katholischen Portugiesen Japan. Der Protestant Blackthorne spricht kein Japanisch und gerät in die Gefangenschaft des lokalen Herrschers Yoshii Toranaga (Hiroyuki Sanada, 64). Dieser befindet sich mit vier anderen Fürsten im Kampf um die Herrschaft über Japan, der zu diesem Zeitpunkt jedoch noch nicht offen ausgebrochen ist. In den neuen Folgen kommt es nach den Geschehnissen von Staffel eins laut Pressetext zu einem Zeitsprung von zehn Jahren, weiterhin stehen die "zwei Männer aus unterschiedlichen Welten mit verbundenen Schicksalen" in Zentrum der Handlung.

Emmy-Rekord gebrochen Bei der Emmy-Verleihung des Jahres 2024 konnte die erste Staffel von "Shōgun" unfassbare 18 Stück der begehrten Trophäen mit nach Hause nehmen - so viele wie noch keine andere Serie zuvor in einem Jahr. Nicht einmal die epische HBO-Großproduktion "Game of Thrones", mit der "Shōgun" oftmals verglichen wird, kommt hier heran. Dieser Erfolg sorgte dafür, dass das ursprünglich als Miniserie konzipierte "Shōgun" von US-Sender FX verlängert wurde. Und das nicht nur um die zweite Staffel, die Anfang des kommenden Jahres entstehen wird. Auch Season drei ist bereits beschlossene Sache.