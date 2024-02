Basiert Shogun auf einer wahren Geschichte?

Die in der Serie gezeigten Ereignisse sind nicht in der Realität so passiert, aber dennoch hat sich "Shogun" von wahren Begebenheiten inspirieren lassen. Die Tatsache, dass portugiesische Missionare nach Japan geschickt wurden, ist historisch belegt. Auch wenn sie vehement versuchten, den katholischen Glauben zu verbreiten, stießen sie dabei auf großen Widerstand, wodurch sich das Christentum nicht durchsetzen konnte und für über 250 Jahre verboten wurde.

“Shogun” nimmt diese Periode als Hintergrund für die Handlung und greift dabei auch auf Figuren zurück die auf historischen Persönlichkeiten beruhen.