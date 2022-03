Oscar-Preisträger Gary Oldman gibt einen perfekten Spion ab, da er in diesem Genre bereits einige Erfahrungen gesammelt hat – denken wir nur an seine geniale Verkörperung von John Le Carrés legendärem Agenten George Smiley in "Dame, König, As, Spion".

Nun kehrt er für eine Apple+-Serie in die Welt des Geheimdienstes zurück, doch die Voraussetzungen haben sich gründlich geändert, denn in "Slow Horses" scheint er einen ziemlich desillusionierten Agenten zu spielen, der eine kleine Sondereinheit von SpionInnen leitet, über deren Fähigkeiten er sich keine Illusionen macht.

In seinen Augen sind diese Untergebenen lahme Pferde, doch irgendwie hat er sie doch gern, wie der Trailer deutlich macht.