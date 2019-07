Gary Oldman: Seine legendärsten und wandelbarsten Rollen

In "Das fünfte Element" legt Oldman den bizarren, comic-haften Schurken Emmanuel Zorg als Mischung zwischen Daffy Duck und Adolf Hitler an: komisch und dennoch bedrohlich. Angeblich hat er die Rolle nur angenommen, damit Luc Besson im Gegenzug sein Regiedebüt "Nil by Mouth" produziert. Herausgekommen ist jedenfalls ein großartiger Schurke in einem knallbunten Science-Fiction-Spektakel.

Leon, der Profi (1994)