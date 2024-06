Regisseurin Dolan freut sich auf die Thematik

Über die Besetzung ist derzeit noch nichts nach Außen gedrungen, doch zumindest eine Regisseurin steht in Gestalt von Kate Dolan ("You Are Not My Mother") fest. Sie hat auch an dem bereits vorliegenden Drehbuch von Rafael Jordan gefeilt und es weitgehend umgeschrieben. Für sie wird "Solum8te" in erster Linie eine "Erkundung von Beziehungen und Einsamkeit. Allen technischen Fortschritten zum Trotz gibt es menschliche Wahrheiten, denen wir nicht entkommen können und ich freue mich schon darauf, in diese Thematik tiefer einzutauchen." Die Genre-Profis James Wan und Jason Blum treten bei dem Projekt als Produzenten in Erscheinung.