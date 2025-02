Wir verraten euch, wie M3GAN in Teil 2 für Angst und Schrecken sorgen könnte.

Erst Chucky, nun M3GAN: Tödliche Mörderpuppen scheinen beim Horror-Genre im Trend zu liegen, wie der Erfolg von "M3GAN" beweist. Laut "Variety" hat der Gruselfilm innerhalb zwei Wochen das Sechsfache seiner Produktionskosten, nämlich 91 Millionen US-Dollar, eingebracht. Die Produktionsfirma "Blumhouse", die sich auf Horrorfilme spezialisiert hat, zieht daraus die richtigen Schlüsse und spendiert der dämonischen Tanzpuppe einen zweiten Teil. Erfahrt hier alles, was bisher zu dem Sequel bekannt ist. Zunächst gibt es einen Teaser-Trailer:

Was ist über "M3GAN 2.0" bekannt? Die Drehbuchautorin Akela Cooper kehrt zurück, um die Fortsetzung zu schreiben. Details zum Plot wurden noch nicht verraten. Es ist auch noch nicht bekannt, ob der Regisseur des ersten Teils, Gerard Johnstone, bei dem Sequel wieder auf dem Regiestuhl Platz nehmen wird. Die Story ist hoffentlich kreativer als der Titel ... Diese Schauspielerinnen kehren zurück: Allison Williams ("Girls") und Violet McGraw ("Spuk in Bly Manor"). Williams spielt die Robotikingenieurin, die die Puppe zum Leben erweckt hat, und wird bei Teil 2 auch als Produzentin mit an Bord sein. McGraw ist erneut in der Rolle der besten Freundin von M3GAN zu sehen.

Jason Blum verriet "Variety" bereits vor der Veröffentlichung des Kinofilms, dass er und seine KollegInnen aus der Produktion an den Erfolg von "M3GAN" und damit auch an eine Fortsetzung glauben: "Nachdem ich den Film zum ersten Mal gesehen hatte, hatten wir ein gutes Gefühl, dass eine Fortsetzung wirklich funktionieren könnte. Also brachen wir unsere Kardinalregel und fingen an, über eine Fortsetzung zu sprechen, bevor der Film veröffentlicht wurde. Ich war so optimistisch, dass wir früher als sonst über eine Fortsetzung nachdachten."

5 Wege, wie M3GAN zurückkehren könnte Achtung, Spoiler-Alarm zu "M3GAN"! Im Finale von "M3GAN" wurde der Körper der Mörder-Puppe zerstört, doch ihr "Geist" könnte weiterleben und für Unheil sorgen, denn das Ende von "M3GAN" impliziert, dass M3GAN sich selbst in Gemmas virtuelle Assistentin Elsie hochgeladen hat. (Wie) wird M3GAN in "M3GAN 2.0" zurückkehren? "Screenrant" hat sieben Wege genannt, wie die Künstliche Intelligenz M3GAN auch in Teil 2 dabei sein kann. Wir stellen euch die 5 interessantesten Theorien vor.

1. M3GAN lebt durch WLAN-Geräte weiter M3GAN kann sich mit WLAN-fähigen Geräten verbinden. Diese Fähigkeit könnte sie nutzen, um so Kontakt mit Cady aufzunehmen – eventuell mit ihrem Tablet mit WLAN-Funktion – und ihr letzten Endes das Leben wieder zur Hölle zu machen.

2. Gemma baut eine neue M3GAN für Cady Eins steht fest: Sowohl Gemma als auch Cady werden in "M3GAN 2.0" zu sehen sein. Eventuell sorgt Gemma (Allison Williams) aus Schuldgefühlen und einem Verantwortungsgefühl gegenüber Cady dafür, dass sie einen würdigen M3GAN-Ersatz erhält. Das stellt insofern ein Risiko dar, da M3GAN in Elsie weiterlebt und versuchen könnte die neue KI-Puppe zu übernehmen.

3. Cady baut selbst eine neue M3GAN So irre dieser Gedanke erst mal klingt, ist er doch vor allem aus der Perspektive plausibel, dass M3GAN und Cady eine starke (Ver-)Bindung zueinander haben. Eventuell orientiert sich das Mädchen an Gemma, die eine Art Vorbild für sie geworden ist, und entwickelt Fähigkeiten in Robotik. Zusätzlich könnte M3GAN, wenn sie überlebt hat, die Technologie nutzen, um Cady bei ihrem Plan zu helfen.

4. Die InvestorInnen verlangen eine neue M3GAN Die Erstellung von M3GAN hat viel Geld gekostet, so dass die InvestorInnen von Funki mit Sicherheit nicht einfach die Zerstörung von M3GAN hinnehmen werden. Das würde eine riesige Fehlinvestition und damit auch einen großen Verlust für sie darstellen. Von daher würde es Sinn ergeben, wenn sie fordern, dass die Software von M3GAN repariert und verbessert wird anstatt das gesamte Projekt aufzugeben. Ihr Plan könnte sein, die Androiden auf dem Markt zu verkaufen, um so doch noch Profit mit der Software zu machen. Dies würde der ursprünglichen M3GAN die Möglichkeit geben, die neuen Androiden zu korrumpieren und in größerem Umfang Unheil anzurichten.

5. M3GAN baut sich selbst M3GAN kann intelligente Geräte steuern und ein Auto fahren, so dass man annehmen kann, dass sie in M3GAN 2.0 in der Lage sein wird, sich einen neuen Körper zu bauen. Durch ihre Fähigkeit sich mit anderen Computern zu verbinden, braucht sie gar keinen Menschen, der ihr hilft und ist fähig sich selbst wiederherzustellen.

Für alle, die "M3GAN" noch nicht gesehen haben, ist hier der Trailer zu dem angsteinflößenden Spielfilm:

Wann ist "M3GAN 2.0" zu sehen? "M3GAN 2.0" startet am 26. Juni 2025 in unseren Kinos.