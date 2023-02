Was haben "Dark" und "1899" gemeinsam? Sie wurden beide von dem Paar Jantje Friese und Baran bo Odar für Netflix entwickelt. Bald gesellt sich eine dritte Serie in diese Reihe: "Something is Killing the Children", die Netflix-Adaption einer der erfolgreichsten englischsprachigen Comicserien der letzten Jahre. Ursprünglich sollte der "Spuk in Hilll House"-Macher Mike Flanagan den Stoff inszenieren, doch nun zeichnet das deutsche Serienschöpfer-Duo dafür verantwortlich, wie "Deadline" berichtet.