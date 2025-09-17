In Staffel 10 gibt es eine Extra-Gewinnsumme, die aber sozusagen gleich in Rauch aufgeht. Was ist noch passiert?

"Das Sommerhaus der Stars" startete am 16. September 2025 bei RTL (auch bei RTL+) wegen Stefan Raabs Vorgeschmack auf seine neue Show 15 Minuten später als ursprünglich geplant. Dann aber ging es auch in Folge 1 von Staffel 10 gleich wie gewohnt hoch her. Zur Jubiläumsrunde gibt es für die Promi-Paare eine leicht veränderte Location. Keine Angst: Das "Häuschen Elend" in Bocholt ist genauso ranzig wie gewohnt. Doch wo zuletzt ein Swimming Pool war, steht nun eine Laube als zusätzlicher Rückzugsort. Dort verstecken sich Hanka Rackwitz (56) und ihr Partner Pierre (54). Die ehemalige "mieten, kaufen, wohnen"-TV-Maklerin und Dschungelcamperin hat ihre schwere Zwangsstörung überwunden. Mit Pierre ist sie nach einer Beziehungspause wieder zusammen. Sie trennten sich, nachdem Hanka nur mit Handschuhen Sex haben konnte.

Ein Schreck beim Einzug ins Sommerhaus In der Laube erschrecken Hanka und Pierre das zweite Paar: Paulina Ljubas (28) und Tommy Pedroni (30). Die Reality-Stars haben letztes Jahr zusammen die "Couple Challenge" bei RTLzwei gewonnen und können in Bocholt als Favoriten gelten. Trotz einschlägiger TV-Erfahrung hatten beide vor dem Start ins "Sommerhaus der Stars" einen "Aufregungsschiss". Danach kommen in schneller Abfolge die weiteren Sommerfrischler an. Reality-Darsteller Ryan Wöhrl (23) mit seiner Influencer-Freundin Lina (25). Sie punktete bei dem "GNTM"-Kandidat, da sie ihn an seine Mutter erinnert. Hot-Banditoz- Sänger Silva Gonzalez (46) mit seiner Partnerin Stefanie Schanzleh (37). Nachdem sie bei "Prominent getrennt" angetreten waren, kämpfen sie nun wieder als Paar im Sommerhaus. Schauspieler Jochen Horst (63), der bei "Promi Big Brother" offenbar Gefallen am Reality-TV gefunden hat, bringt seine Ehefrau Tina (52) mit. Die sprechen immer wieder aus unerfindlichen Gründen Englisch miteinander.

"Sommerhaus"-Fluch schon vor Einzug? Marvin Kleinen (30) zieht mit Jennifer Degenhart (27) ein. Sein älterer Bruder, Trash-Ikone Calvin Kleinen (33) gibt sich im Einspielfilm skeptisch, ob das mit den beiden im "Sommerhaus der Stars" funktionieren wird. Doch das größte Konfliktpotential zeigt sich bei Edda Pilz (24) und ihrem Freund Michael (27). Der nutzt ihr Vorstellungsvideo für eine Generalabrechnung mit seinem Leben als Partner einer Influencerin. Immer ist die Kamera dabei. Schlägt der notorische "Sommerhaus"-Fluch hier schon vor dem Einzug zu? Auch später lässt Michael keine Gelegenheit liegen, an seiner Freundin herumzumäkeln. Die Tatsache, dass Edda einmal etwas mit Ryan Wöhrl hatte, wird die Situation nicht einfacher machen. Das Feld komplettieren Tara Tabitha (32) und Freund Dennis Lodi (30). Die selbsternannte "Kaiserin von Österreich" und ihr "Hofnarr". Die "Tussi" und der "Assi" (Tara). Obwohl sie so "verschiedlich" (Dennis) sind, kamen sie sich kürzlich bei "Kampf der Realitystars" näher.

Jubiläumsbonus geht schnell in Rauch auf Zum Jubiläum erhöht die Produktion die Gewinnsumme. Statt 50.000 Euro gibt es nun 75.000. Allerdings gibt es einen Haken. Die 25.000 Euro plus gibt es nur, wenn keiner raucht. Dass das Geld früher oder später in Rauch aufgehen wird, ist klar. Die Frage ist nur, wie schnell das geschieht. Zunächst nehmen sich die Raucher zurück. Doch als Dennis Lodi einzieht, brechen die Dämme. Er stiftet Marvin und Michael an. Das nimmt ihm vor allem Stefanie Schanzleh übel. Dies ärgert wiederum Tara, die ihren Hofnarr mit Zähnen und Klauen verteidigt. Gespielt wird in Folge eins auch. In großer Höhe müssen die Paare sich an Trapezen entlang hangeln und Fragen beantworten. Tommy und Paulina werden ihrer Favoritenrolle gerecht. Sie gewinnen knapp vor dem siegessicheren Silva und seiner Stefanie. Paulina und Tommy sind bei der ersten Nominierung sicher. Doch die ist erst in der nächsten Folge fällig. Zunächst steht nur ein Stimmungsbild an. Vier Stimmen, und damit mit Abstand die meisten, treffen Silva und Stefanie. Sie waren schließlich hinter Tommy und Paulina das zweitstärkste Paar im Spiel. Ansonsten war der in zahlreichen Shows stets etwas anstrengende Silva bisher einer der Vernünftigstem im Haus. Außer als er im Bad ungefragt seinen "Blutpenis" in die Kamera zeigt.

Generationenkonflikt deutet sich an Nicht nur bei der Verschwörung gegen Silva deutet sich im Sommerhaus ein Generationenkonflikt an. Junge Trash-TV-Eigengewächse gegen Promis aus der alten Welt. Staffelsenior Jochen Horst ist als Schauspieler dem Generalverdacht ausgeliefert, nicht "real" zu sein. Und dies beleidigt das Berufsethos der jungen Realityprofis. Jedenfalls schießen sie sich auf den "Balko"-Darsteller ein. Und dann ist da noch Hanka Rackwitz. Nachdem sie Tommy und Paulina beim Einzug erschreckt hat, macht sie dem Spitznamen "Hexe", den sie sich 2000 bei "Big Brother" eingefangen hat, alle Ehre. Sie irritiert Dennis, indem sie in voller Montur ein Bad nimmt. Immer wieder lacht sie vor sich hin, um ihren "inneren Dämon" zu beschwichtigen. Damit er nicht ausbricht. Es braucht keine Zauberkünste um vorauszusehen, dass der Dämon nicht lange in Hanka bleibt.