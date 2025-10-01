Neue Kandidaten für den "Sommerhaus"-Fluch zeichnen sich ab. Ein Paar rauft sich zusammen, ein anderes zerfleischt sich.

Dennis Lodi (30) spricht vor dem ersten Spiel in Folge 4 von "Das Sommerhaus der Stars" (Dienstag, 20:15, RTL, auch bei RTL+) mit den Brüsten seiner Partnerin Tara Tabitha (32). Das motiviert ihn. Helfen tut, wie Dennis es formulieren würde, diese Beschwörung aber nicht. Er versagt bei der Challenge "Du blöder Mixer" bei der Frage nach Taras Körbchengröße. Die Männer müssen in dem Spiel zeigen, wie gut sie ihre Frauen kennen. Sie müssen richtig erraten, was ihre Partnerinnen im Vorfeld auf Fragen wie nach der favorisierten Sexstellung geantwortet haben. Die Lieblingsstellung von Tara und Dennis ist übrigens die Brezel...

Edda und Micha wachsen durch Spiel zusammen Bei einer falschen Einschätzung muss der Mann eklige Flüssigkeiten über die Frau schütten. Beziehungsweise darf. Denn viele Kandidaten tun das betont lustvoll. Zum Beispiel Micha (27). Der grinst immer diabolischer, je lauter seine Partnerin Edda (24) mit ihm schimpft. Edda zeigt sich in diesem Spiel noch toxischer als ihr Freund, der diesen Part bisher übernahm. Doch ausgerechnet das bisherige Problempaar im "Sommerhaus" kennt sich am besten. Edda und Micha gewinnen das Spiel und sind safe. Das Ergebnis quittiert Edda mit einem Mittelfinger in Richtung Ryan Wöhrl (23). Mit dem hatte sie mal was in einer Sendung, doch dann ließ er sie abblitzen. Angeblich fand er ihren Körper gut, aber ihr Gesicht "hässlich". Ryan bestreitet, das so gesagt zu haben.

Flaschendrehen lässt Lage eskalieren Ansonsten ist die Stimmung gut. Bis jemand auf die Idee kommt, auf der Terrasse Flaschendrehen zu spielen. Mit der Pflicht zu einer wahren Antwort. So muss Dennis enthüllen, dass er aus seiner Allianz am ehesten Marvin Kleinen (30) und Jennifer Degenhart (27) rauswählen würde. Beim Flaschendrehen entspinnt sich auch eine Diskussion über mögliche "Playboy"-Fotos der Frauen und die Frage, wie ihre Partner damit umgehen würden. Das zunächst harmlose Gespräch eskaliert später, als Marvin ungefragt enthüllt, dass Jennifer für ein Casting intime Bilder gemacht hatte, bei denen man "alles gesehen" habe. Jennifer ist entsetzt über das Outing durch ihren Partner. Sie beginnt zu weinen, was Marvin "cringe" findet. Jennifer ist am Boden zerstört, doch Marvin weigert sich, sich zu entschuldigen. Er versucht stattdessen, ihr die Schuld an dem Streit zu geben. Weil sie ihn "getriggert" habe. Typisch toxische Argumentation, befinden seine Mitbewohner. Marvin will das "Sommerhaus" verlassen, um die Angelegenheit unter vier Augen zu klären. Doch Jennifer will nicht aufgeben. Schließlich bleibt Marvin. Edda und Micha sind aber den Titel als selbstzerstörerischstes Pärchen im "Sommerhaus" los.

Direkte Duelle der letzten vier Paare Am nächsten Morgen treten die vier noch nicht gesicherten Paare in direkten Duellen gegeneinander an. Silva Gonzalez (46) und Stefanie Schanzleh (37) gegen Tara und Dennis, Marvin und Jennifer gegen Jochen Horst (64) und dessen Frau Tina (52). Die Duellanten müssen durch Schlamm kriechen und dann Bälle in einen sehr hoch hängenden Korb werfen. Nur das schnellste der vier Paare ist sicher. Das bedeutet: Die Verlierer der Duelle sind automatisch aus dem Rennen. Im ersten Zweikampf setzen sich Stefanie und Silva gegen die Jüngeren Tara und Dennis durch. Spiel zwei geht klar an Marvin und Jennifer. Die raufen sich im Spiel zusammen, jubeln danach, als ob nichts gewesen wäre. Als Gewinner dürfen Jennifer und Marvin einem bereits gesicherten Team den Nominierungsschutz entziehen. Sie wählen Ryan und Lina, obwohl sich vor allem Marvin dem Paar aus der feindlichen Allianz zuletzt angenähert hatte.

Tara und Dennis verzocken sich In der folgenden Nominierungsrunde erhalten Ryan und Lina prompt drei Stimmen gegen sich. Genauso viele fangen sich Tara und Dennis ein. Jochen und Tina bekommen eine Stimme ab. Als Ausgleich dafür, dass ihnen der Nominierungsschutz entzogen wurde, dürfen Lina und Ryan entscheiden, welche beiden der drei nominierten Paare in eine Exit-Challenge müssen. Die beiden stellen sich selbst dem Kampf. Sie verschonen Tina und Jochen und gehen das Risiko ein, ihre Feinde Tara und Dennis im Feld zu schlagen. Tara/Dennis hatten nicht mit dem Rest ihrer Allianz gegen Ryan/Lina, sondern gegen Jochen/Tina gestimmt. Dies wird ihnen nun zum Verhängnis.