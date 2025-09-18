Eine Neuheit im "Sommerhaus", weil ein Paar bereits in der zweiten Folge auszieht. Wer wird zum Opfer eines Missverständnisses?

Zum Auftakt der Jubiläumsstaffel herrscht Trubel. Schon einen Tag nach dem Start geht es am Mittwoch bei RTL (auch bei RTL+) mit "Das Sommerhaus der Stars" weiter. Folge 2 von Staffel zehn startet behaglich, fast schon langweilig. Aber so bleibt es nicht, keine Angst. Es kommt zu einer Eskalation, die beispiellos in der Geschichte der Sendung ist.

Silva wütend auf seine "Muse" Stefanie Im ersten Spiel müssen die Paare erst Fragen freipusten, die hinter einem Schleier stehen. Dann gilt es, Bälle mit dem Anfangsbuchstaben der richtigen Antwort über eine hängende, schiefe Platte zu bewegen. Allein mit der Kraft der Lungen. Unter den erwartbaren Witzen geht es an die Arbeit. Vor allem die Raucher geraten schnell aus der Puste. Als einziges Paar bewältigen Ryan Wöhrl (23) und seine Lina (24) die Aufgabe. Die Konkurrenz scheitert kläglich. Edda (24) und ihr Michael (27) zerlegen sich wie schon in Folge eins gegenseitig. Silva Gonzalez (46) ist entsetzt, dass seine Partnerin und Hot-Banditoz-Bandkollegin Stefanie Schanzleh (37) es wagt, seine Spielstrategie infrage zu stellen und eine eigene vorzuschlagen. Dabei ist sie doch nur seine "Muse". Silva sieht sich schon draußen. Schließlich stehen er und Stefanie seit dem Stimmungsbarometer am Ende der letzten Folge am Abgrund. Dabei ist er doch der "einzige Star" im Sommerhaus, mit einer "Legacy von 20 Jahren".

Hanka will raus aus "Opferrolle" Am nächsten Morgen ist Silva dementsprechend schlecht gelaunt, als er als erster aufsteht. Als Tara Tabitha (32) ihm vorwirft, in der Küche zu laut gewesen zu sein, rastet Silva völlig aus. Er äfft Taras österreichischen Akzent nach und beleidigt ihren Partner Dennis Lodi (30). Als Dennis Silva den Arm auf die Schulter legt, um den Streit kumpelhaft zu klären, verbittet sich der Sänger die Berührung. Es soll nicht der letzte harmlose Körperkontakt bleiben, der in dieser Folge für Zoff sorgt. Denn Hanka Rackwitz (56) geht in die Offensive. Sie will raus aus der "Opferrolle", will "mehr Biss" zeigen. Sie geht also auf Konfrontation mit den jungen Paaren Paulina Ljubas (28) und Tommy Pedroni (30) oder Marvin Kleinen (30) und Jennifer Degenhart (27). Die sind ihr zu laut. Tommy, den sie schon vorher bei seiner Bitte um ein Glas Wein hat abblitzen lassen, legt sie dabei die Arme auf die Beine. Marvin tätschelt sie aufs Knie, was dessen Jennifer nicht passt. Tommy bezeichnet Hanka, die sich lange wegen einer Zwangsstörung aus dem TV zurückgezogen hatte, als "bisschen crazy". Nicht schön, aber damit dürfte er die Meinung der meisten Mitbewohner ausgesprochen haben.

Berüchtigtes Spiel sorgt für Tränen bei Edda und Michael Das nächste Spiel sorgt für Entlastung. Anstatt gegeneinander im Haus, können die Paare nun untereinander streiten. Auf dem Programm steht ein "Sommerhaus"-Klassiker: Einparken. Die Frauen müssen ihre Männer, die mit verbundenen Augen am Steuer eines Autos sitzen, durch einen Parcours lotsen. Für Edda und Michael wird die Aufgabe wie erwartet eine an die Substanz gehende Herausforderung. Nicht nur, weil Edda keinen Führerschein hat. Michael lässt die fehlende Erfahrung seiner Partnerin im Straßenverkehr nicht als Entschuldigung gelten. Er meckert über jede ihrer Anweisungen. Am Ende bricht Edda in Tränen aus. Und auch Michael beginnt irgendwann zu weinen, weil er sich allein und nicht als Teil eines Teams fühlt. Obwohl er es ist, der seit Minute eins jedes aufkeimende Teamgefühl torpediert. Nur ein Paar parkt erfolgreich ein. Es sind ausgerechnet die, die es am nötigsten haben: Silva und Stefanie. Sie entkommen damit der wohl sicheren Rauswahl.

Verschwörung der Alten gegen Dennis und Tara? Apropos Rauswahl: Nun werden Allianzen für die erste Nominierung der Staffel geschmiedet. Die Allianz der Älteren um Silva/Stefanie sowie Jochen Horst (64) und dessen Frau Tina (52) sammeln Stimmen gegen Dennis und Tara. Sie versuchen, Hanka und deren Partner Pierre (54) mit ins Boot zu holen. Doch Hanka sperrt sich gegen den aggressiven Aufruf zur Verschwörung: "Menschen, was für eine Brut." Nicht nur die "Alten" machen Stimmung gegen Tara und Dennis, sondern auch Ryan. Er versucht, seinen Vertrauten Michael auf seine Seite zu ziehen. Auch Silva bietet Michael eine "Belohnung" an, sollte der in seinem Sinne stimmen. Doch der derart Umworbene bringt es nicht übers Herz, seinen Kumpel Dennis rauszuwählen. Er will Edda diesen Job überlassen, die weigert sich jedoch. Ryan ist nun sauer auf Michael. Die letzten Minuten der Nominierung sind so ereignisreich wie die ganze Episode davor. Und ganze Staffeln anderer Realityformate. Michael nutzt seine Redezeit einmal mehr für eine Abrechnung mit seiner Freundin. Jennifer spricht dann Hankas Betatschen von Marvin und Tommy an, die sie als respektlos empfindet.

Hanka verliert völlig die Kontrolle: "Wag es dir!" Hanka interpretiert dies als Vorwurf sexueller Belästigung. Und verliert völlig die Kontrolle über sich. Sie streift durch den Garten und weist ihren Partner, der sie einfangen will, scharf zurecht. Sie sagt zu Pierre mehrfach den seltsamen Satz: "Wag es dir". Dann "verabschiedet" sie sich, weil ihr das Ganze "zu doof" ist. Mit den Worten "ihr habt doch nicht alle Latten am Zaun" geht sie durch selbigen. Sie bezeichnet die zurückbleibenden Kandidaten als "Ratten" und "Monster", auch ihr Freund kommt nicht gut weg: "Du glaubst doch auch, dass das mit uns scheiße ist." Der "innere Dämon", den Hanka in der ersten Folge noch unter Kontrolle hatte, ist ausgebrochen. Ein Auszug in Folge zwei, das gab es in zehn Jahren "Sommerhaus der Stars" bisher nicht - und das auch noch während der Nominierungszeremonie. Die Tatsache, dass Hanka, die aufgrund ihrer Krankheit lange keinen Menschen berühren konnte, ausgerechnet über angeblich übergriffigen Körperkontakt stolpert, ist fast schon tragisch. Durch den Skandal, der betretene Gesichter hinterlässt, geht fast unter, wer nominiert wird. Tara/Dennis und Jochen/Tina treffen je drei Stimmen. Sie müssen in der nächsten Folge eine Exit-Challenge ausfechten. Ryan entlarvt sich in der Debatte um Hanka als Intrigant, der Stimmung gegen Dennis und Tara gemacht hat. Michael attackiert Ryan lautstark als "kleine Ratte". Der scheint sich im Haus selbst isoliert zu haben. Er bricht ob dieser Erkenntnis in Tränen aus.