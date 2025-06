Sommerkino 2025 in Wien: Science Fiction im Park

Künstliche Intelligenz im fantastischen Film

Ein Thema, das sich im fantastischen Film immer wieder findet, ist das Erkunden und in Frage stellen des Einflusses von neuen Technologien auf Gesellschaft und Menschheit. Künstliche Intelligenz ist schon jetzt in unserem Alltag allgegenwärtig und kaum noch wegzudenken. Wissenschaftler nehmen an, dass eine menschlich denkende und agierende KI grundsätzlich vorstellbar ist. Eine KI also, wie sie in vielen Filmen in Gestalt eines virtuellen Protagonisten bzw. einer Protagonistin in Form von Computersystemen oder humanoider Roboter zu sehen ist. Heuer werden beim SciFi im Park sechs Filme gezeigt, die sich mit diesem Thema beschäftigen: vom Roboter über Supercomputer und Computerprogramme bis hin zu einer philosophierenden Bombe!