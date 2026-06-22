Sommerkino Wien: Scifi im Park 2026 - Das Programm

Unter dem Motto "Life on Mars (and Other Planets)" lädt Scifi im Park 2026 - ein Projekt des Vereins VOLXkino - zu einer filmischen Reise durch ferne Galaxien, fremde Planeten und utopische Dystopien ein. Sechs Abende lang verwandelt sich der Bruno-Kreisky-Park in Wien-Margareten in einen Treffpunkt für Science-Fiction-Fans, Cineasten und Neugierige.

Das Open-Air-Festival zeigt kultige Genreperlen, die zwischen wissenschaftlicher Spekulation, gesellschaftlicher Reflexion und grenzenloser Fantasie neue Perspektiven auf Gegenwart und Zukunft eröffnen. Welches Programm erwartet uns heuer?