Sommerkino Wien: Scifi im Park 2026 - Das Programm
Unter dem Motto "Life on Mars (and Other Planets)" lädt Scifi im Park 2026 - ein Projekt des Vereins VOLXkino - zu einer filmischen Reise durch ferne Galaxien, fremde Planeten und utopische Dystopien ein. Sechs Abende lang verwandelt sich der Bruno-Kreisky-Park in Wien-Margareten in einen Treffpunkt für Science-Fiction-Fans, Cineasten und Neugierige.
Das Open-Air-Festival zeigt kultige Genreperlen, die zwischen wissenschaftlicher Spekulation, gesellschaftlicher Reflexion und grenzenloser Fantasie neue Perspektiven auf Gegenwart und Zukunft eröffnen. Welches Programm erwartet uns heuer?
Schwerpunkt Mars
Das Programm spannt den Bogen von kultigen Planet-Abenteuern der 1960er-Jahre über visionäre Autorenfilme bis hin zu apokalyptischen Mars-Szenarien und zeitlosen Klassikern des Genres. Ein besonderer Fokus liegt 2026 auf dem Mars – jenem roten Planeten, der nach dem Mond als wahrscheinlichstes Ziel zukünftiger menschlicher Eroberung gilt. Seit Jahrzehnten dient er als Projektionsfläche für Hoffnungen, Ängste und Visionen. Welche Welten könnten Menschen künftig bereisen, besiedeln oder touristisch erschließen? Welche gesellschaftlichen Modelle entstehen fernab der Erde? Und welche Risiken begleiten die Sehnsucht nach neuen Horizonten?
Programmübersicht
Montag, 22.06.2026
Vorfilm: MIT HELMUT QUALTINGER AUF DEM MARS, Otto Ambros, AT 1958, 4:30 Min.
Hauptfilm: ROBINSON CRUSOE ON MARS, Byron Haskin, US 1964, 110 Min., OmU
Dienstag, 23.06.2026
JOHN CARPENTERS GHOSTS OF MARS, John Carpenter, US 2001, 98 Min., OmU
Mittwoch, 24.06.2026
OPERATION GANYMED, Rainer Erler, BRD 1977, 118 Min.
Donnerstag, 25.06.2026
JOURNEY TO THE SEVENTH PLANET, Sidney W. Pink, DK/US 1962, 83 Min., OF
Freitag, 26.06.2026
ON THE SILVER GLOBE, Andrzej Zulawski, PL 1977/1987, 157 Min., OmengU
Samstag, 27.06.2026
UNFALL IM WELTRAUM, Robert Parrish, GB 1969, 101 Min., OmU
Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.