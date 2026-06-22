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Sommerkino Wien: Scifi im Park 2026 - Das Programm

Zuschauer sitzen auf einer Wiese vor einer großen aufblasbaren Leinwand bei einem Open-Air-Kino im Science Park.
Franco Schedl
Franco Schedl
22.06.26, 06:38
Im Bruno-Kreisky-Park in Wien-Margareten sind an sechs Sommer-Abenden gratis Filme zu sehen.

Unter dem Motto "Life on Mars (and Other Planets)" lädt Scifi im Park 2026 - ein Projekt des Vereins VOLXkino - zu einer filmischen Reise durch ferne Galaxien, fremde Planeten und utopische Dystopien ein. Sechs Abende lang verwandelt sich der Bruno-Kreisky-Park in Wien-Margareten in einen Treffpunkt für Science-Fiction-Fans, Cineasten und Neugierige. 

Das Open-Air-Festival zeigt kultige Genreperlen, die zwischen wissenschaftlicher Spekulation, gesellschaftlicher Reflexion und grenzenloser Fantasie neue Perspektiven auf Gegenwart und Zukunft eröffnen. Welches Programm erwartet uns heuer?

Sommerkino Wien: Was bietet Kino am Dach 2026?

Schwerpunkt Mars

Das Programm spannt den Bogen von kultigen Planet-Abenteuern der 1960er-Jahre über visionäre Autorenfilme bis hin zu apokalyptischen Mars-Szenarien und zeitlosen Klassikern des Genres. Ein besonderer Fokus liegt 2026 auf dem Mars – jenem roten Planeten, der nach dem Mond als wahrscheinlichstes Ziel zukünftiger menschlicher Eroberung gilt. Seit Jahrzehnten dient er als Projektionsfläche für Hoffnungen, Ängste und Visionen. Welche Welten könnten Menschen künftig bereisen, besiedeln oder touristisch erschließen? Welche gesellschaftlichen Modelle entstehen fernab der Erde? Und welche Risiken begleiten die Sehnsucht nach neuen Horizonten?

Verein VOLXkino 2026: Sommerkino-Projekte in Wien

Programmübersicht

Montag, 22.06.2026      

Vorfilm: MIT HELMUT QUALTINGER AUF DEM MARS, Otto Ambros, AT 1958, 4:30 Min.

Hauptfilm: ROBINSON CRUSOE ON MARS, Byron Haskin, US 1964, 110 Min., OmU

Dienstag, 23.06.2026        

JOHN CARPENTERS GHOSTS OF MARS, John Carpenter, US 2001, 98 Min., OmU

Mittwoch, 24.06.2026      

OPERATION GANYMED, Rainer Erler, BRD 1977, 118 Min.

Donnerstag, 25.06.2026   

JOURNEY TO THE SEVENTH PLANET, Sidney W. Pink, DK/US 1962, 83 Min., OF

Freitag, 26.06.2026          

ON THE SILVER GLOBE, Andrzej Zulawski, PL 1977/1987, 157 Min., OmengU

Samstag, 27.06.2026        

UNFALL IM WELTRAUM, Robert Parrish, GB 1969, 101 Min., OmU

Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Franco Schedl, film.at, fs