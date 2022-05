Derzeit flitzt der blaue Stachel-Held Sonic the Hedgehog noch in seinem zweiten Kinoabenteuer über unsere Leinwände und versucht, einen geheimnisvollen Edelstein zu finden, bevor der in die falschen Hände gerät.

Doch schon bald wird der Weltraum-Igel dann auch Abenteuer in Serien-Form erleben, worauf uns ein Teaser-Trailer zu "Sonic Prime" einstimmt: