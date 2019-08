Sony trennt sich von Marvel: Fliegt Spider-Man jetzt aus dem MCU?

Kein neuer Deal

Dank des "Spider-Man-Deals" hatte der wohl populärste Marvel-Superheld in "Captain America: Civil War" seinen ersten Auftritt im gemeinsamen Kino-Universum von Marvel, dem Marvel Cinematic Universe (MCU). Es folgten weitere Auftritte in den "Avengers"-Filmen der Marvel Studios. Aber auch die beiden Solofilme von Sony, "Spider-Man: Homecoming" und zuletzt "Spider-Man: Far From Home", spielten im MCU. Die Produktionskosten der beiden Filme hat Sony alleine übernommen, aber die volle kreative Kontrolle lag bei Marvel-Studios-Chef Kevin Feige. Auch die Vertriebsrechte besitzt Sony. Marvel hat für die kreative Umsetzung lediglich fünf Prozent aller Einnahmen erhalten. Die Merchandising-Rechte von Spider-Man hat Marvel ohnedies.

Für Sony hat sich dieses Arrangement als äußerst lukrativ herausgestellt, denn die Marvel Studios liefern seit Jahren einen Blockbuster nach dem anderen. Hingegen waren die letzten "Spider-Man"-Filme aus dem Hause Sony mit mäßigem Erfolg gekrönt. Kürzlich hat Sony verkündet, dass "Spider-Man: Far From Home" mit weltweiten Einnahmen von (bisher) über 1,1 Mrd. Dollar sogar der kommerziell erfolgreichste Sony-Film aller Zeiten ist. Damit wurde der bisherige Rekordhalter "Skyfall" abgelöst.

In Zukunft wollte Disney bei Kosten und Einnahmen der "Spider-Man"-Filme halbe-halbe machen. Sony wollte das nicht. In einer Aussendung würdigt Sony die Zusammenarbeit mit Marvel und streut Marvel-Mastermind Kevin Feige Rosen. Es sei schade, aber verständlich, dass Feige angesichts der Übernahme der Marvel-Charaktere von 20th Century Fox (X-Men, Deadpool, Fantastic Four) mit eigenen Filmen ausgelastet ist. Sony kündigt an den eingeschlagenen Weg weiterzugehen. Das klingt beinahe zynisch. Denn wie soll das gehen? Es ist unwahrscheinlich, dass Disney einem Konkurrenten ohne Gegenleistung erlauben wird, vom höchst lukrativen MCU zu profitieren.