Wirklich alle Marvel Superhelden-Filme im film.at-Ranking: 52 bis 31

Unser film.at-Ranking der Marvel-Superheldenfilme hat bei so manchem Fan Verwunderung ausgelöst: Was ist mit Deadpool? Wo bitte sind die X-Men? Und wie kann man nur Spider-Man vergessen!

Die einfache Erklärung ist: Es war ein Ranking der 20 "Marvel Cinematic Universe" Filme. Als "Marvel Cinematic Universe", kurz MCU, wird das fiktive Universum bezeichnet, in dem seit Iron Man im Jahr 2008 alle Filme der Marvel Studios spielen. Die Marvel Studios – wie auch der Comic-Verlag Marvel – gehören seit 2009 zum Hollywood-Studio Disney. Doch davor, in den 1990er-Jahren, schlitterte Marvel nur knapp am Konkurs vorbei. Damals sah sich das Unternehmen gezwungen, die Filmrechte für seine lukrativsten Helden an verschiedene Hollywood-Studios zu verkaufen. Inzwischen wurden diese Rechte teilweise wieder zurückgekauft. Aber Sony Pictures hält immer noch die Filmrechte für Spider-Man, Universal Pictures für den Hulk und 20th Century Fox (noch) für X-Men und Fantastic Four. Daher spielen die Filme dieser Studios nicht zusammen mit den anderen Marvel-Filmen. Geändert hat sich das nur bei Sony Pictures ab "Spider-Man: Homecoming". Und in Zukunft vielleicht auch bei den X-Men und Fantastic Four, wenn Disney tatsächlich 20th Century Fox übernimmt.