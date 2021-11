Vom derzeitigen Spider-Man-Darsteller Tom Holland kommt eine vielversprechende Ankündigung, die uns auf das nächste Abenteuer des Marvel-Spinnen-Mannes einstimmt.

In einem Gespräch mit "Total Film" meinte Holland nämlich , dass in "Spider-Man: No Way Home" sozusagen eine Zusammenführung von drei Spidey-Film-Generationen stattfinden werde: "Das alles bedeutet mir wirklich viel und es wird echt aufregend, denn der erste Moment, in dem der Schurke Doc Ock wieder in Erscheinung tritt, wird ein echtes Ereignis in der Kino-Geschichte sein. Da treffen drei Generationen aufeinander."