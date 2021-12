"Spider-Man: No Way Home" erobert die Kinocharts

Die neue Superheldenverfilmung "Spider-Man: No Way Home" schwingt sich trotz Pandemie in lichte Höhen: Am vergangenen Eröffnungswochenende spielte das Werk 253 Mio. US-Dollar (223,30 Mio. Euro) an den nordamerikanischen Kinokassen ein – ein Rekordwert seit Corona-Ausbruch und der drittbeste in der Hollywoodgeschichte überhaupt.

Zählt man die internationalen Einspielergebnisse hinzu, kommt der neue "Spider-Man" auf ein Gesamtergebnis am Wochenende von 587,2 Mio. US-Dollar.