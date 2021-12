"Spider-Man: No Way Home": Das bedeuten die Post-Credit-Szenen

Überraschung: Neuer "Doctor Strange 2"-Trailer

Bei der Post-Credit-Szene handelt es sich um einen Trailer zu "Doctor Strange in the Multiverse of Madness", der offenbar direkt an die Handlungen von "Spider-Man: No Way Home" anknüpfen wird.

Nachdem es Doctor Strange und Spider-Man gelungen ist, die BesucherInnen aus den diversen Universen wieder aus ihrer Welt zu schicken, ist bei diesen Versuchen das Multiversum zerstört worden, und Wanda (Elizabeth Olsen) soll dabei helfen, dieses wieder zu reparieren.

Auch die Schurken in "Doctor Strange 2" werden gezeigt: Mordo (Chiwetel Ejiofor), eine böse Variante von Doctor Strange und das Monster Shuma-Gorath, das bereits in "What If...?" vorkam.