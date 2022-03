"Spider-Man": Kehren Maguire und Garfield nochmal ins MCU zurück?

Die Auftritte der Ex-Spider-Männer Tobey Maguire und Andrew Garfield in "Spider-Man: Now Way Home" war der größte Überraschungs- und auch WTF-Moment der vergangenen Kinomonate. Seien wir ehrlich – auch auf die Gefahr hin, einen Shitstorm der Spidey-Fans zu riskieren: Es war nicht die generische Story des Films, sondern vor allem das Auftauchen von Maguire und Garfield und die damit verbundenen Nostalgie-Gefühle, die den MCU-Blockbuster alle Kinokassen-Rekorde brechen ließ.