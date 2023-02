"Spider-Man Noir"-Serie ohne Peter Parker für Amazon Prime Video

Alternatives New York City der 30er-Jahre

Das künftige Serien-Projekt wird allerdings nicht in gezeichneter Form daherkommen, sondern mit realen DarstellerInnen aufwarten. Wie aus einem "Variety"-Artikel hervorgeht, soll sich alles um einen Spider-Man-Noir drehen und in New York City der 30er-Jahre spielen. Diese Stadt ist aber in einem komplett eigenen Universum angesiedelt, in dem es offenbar keinen Peter Parker gibt.

Mit etwas Glück kann ja sogar Nicolas Cage für die Rolle des Spinnenmannes im Schwarz-Weiß-Look gewonnen werden. Immerhin hat er in vorhin erwähnten Animationsfilm stimmlich eine ähnliche Figur verkörpert. Als Autor und ausführender Produzent wird sich Orien Uziel um die Umsetzung kümmern, der bisher zum Beispiel Drehbücher für "22 Jump Street" oder "The Lost City" beigesteuert hat.