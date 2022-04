"Spider-Man: A New Universe 2" startet wesentlich später

2018 hat uns ein Spider-Man-Film durch seine visionäre Animation überrascht: In "Spider-Man: A New Universe" wurde der neue Spinnen-Junge Miles Morales eingeführt, und es traten in dem entfesselten Multiversum noch eine Reihe weiterer Spidey-Varianten in oft recht ausgefallener Form in Erscheinung.

Ein Sequel zu diesem Oscar-gekrönten Animations-Erfolg war unter dem Titel "Across The Spider Verse" für Oktober 2022 angekündigt, doch leider wird sich der geplante Start nun empfindlich verzögern, da der Termin auf Anfang Juni 2023 verschoben wurde.