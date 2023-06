Eigener Film für Gwen Stacy?

Klar ist momentan nicht, ob sich das geplante Projekt um Jessica Drew oder Gwen Stacy (beide jeweils eine andere Version von Spider-Woman im Marvel-Universum) drehen soll. Zwar gibt es keine offiziellen Bestätigungen, aber es scheint höchstwahrscheinlich, dass der Spider-Woman-Film die Figur der Gwen Stacy behandeln wird, die auch im aktuellen "Across the Spider-Verse" eine wichtige Rolle spielt.

Zur Erinnerung: Gwen Stacy alias Spider-Woman ist eine Superheldin in New York und verdankt ihre Kräfte einem radioaktiven Spinnenbiss. Seitdem verfügt sie, wie ihr bester Freund Peter Parker, ebenfalls über die spinnen-typische Eigenschaften, mit denen sie auch Verbrechen bekämpft. Sie trägt einen schwarz-weißen Suit, weshalb sie auch den Spitznamen "Ghost-Spider" hat. Ihren ersten Filmauftritt hatte Gwen 2018 in "Spider-Man: A New Universe", in der Animationsgeschichte rund um den Teenager Miles Morales aus Brooklyn.

Geht es also nach dem Spidey-Produktionsteams, dürfen wir uns in den kommenden Jahren auf noch einige weitere Filmen aus dem Spider-Verse freuen. Man darf gespannt bleiben!