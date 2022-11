"Spider-Man: No Way Home" von 2019 brach (fast) alle MCU-Rekorde und bewies endgültig, dass Tom Holland, Peter Parker aka Spider-Man und ein großer Nostralgie-Faktor der perfekte Mix sind, um gefühlt die gesamte Welt in die Kinosäle zu locken. Aktuell belegt der Blockbuster den sechsten Platz der erfolgreichsten Filme aller Zeiten.

Obwohl das (melancholische) Finale des Films auch auf ein Ende der gesamten Holland-Spidey-Trilogie hindeutete, fragten sich Fans, ob es nicht doch noch einen vierten Teil mit dem 26-jährigen Brite geben wird. Oder hat Holland dem MCU etwa endgültig den Rücken gekehrt – ganz nach dem Motto: "Man sollte aufhören, wenn es am schönsten ist"?