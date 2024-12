Besonders in den USA und England gehören Sport-Events zu den Feiertagen wie der Tannenbaum ins Wohnzimmer. Die NBA bietet zum Beispiel ihre traditionellen Christmas Games , die NFL macht zwischen den Jahren ebenfalls keine Pause und in England lockt der berühmte "Boxing Day" die Fans in die Stadien. Auch im Weihnachts-TV 2024 gibt es kaum Verschnaufpausen: Von Eishockey über Biathlon oder Ski alpin bis zur Vierschanzentournee ist für jeden Geschmack etwas dabei. Eine Übersicht:

Die NBA beschert ihren Fans gleich ein riesiges Geschenk unter dem Weihnachtsbaum. Orlando Magic mit den Wagner-Brüdern spielt am 24. Dezember um 1 Uhr deutscher Zeit gegen die Boston Celtics. Die Übertragungsrechte liegen in dieser Saison beim Streamingdienst Joyn . Auch die NFL lässt ihre Anhänger nicht im Stich: So zeigt der Sender RTL sowohl am 29. Dezember als auch am 5. Januar jeweils zwei Spiele aus der nordamerikanischen Profiliga im Free-TV.

Wintersport-Highlights zum Jahresende

Den krönenden Abschluss des Sport-Jahres bildet natürlich die Vierschanzentournee. Das traditionelle Skisprung-Spektakel startet am 28. Dezember in Oberstdorf und endet am 6. Januar in Bischofshofen. Am 1. Januar wird zusätzlich in Garmisch-Partenkirchen zum Neujahrsspringen geladen und am 4. Januar noch in Innsbruck vom ikonischen Bergisel gesprungen, was man auf ORF 1 miterleben kann.

In der Welt des alpinen Skisports warten ebenfalls einige Höhepunkte auf die Fans: Die Herren stürzen sich zum Beispiel am 28. Dezember die Piste in Bormio hinunter, während die Damen am Semmering um Weltcup-Punkte kämpfen. Ein besonderes Highlight ist zudem die Biathlon World Team Challenge auf Schalke, die ebenfalls am 28. Dezember ihre bereits 21. Auflage erlebt. Sämtliche Wintersport-Highlights können die Fans abwechselnd im Ersten oder im ZDF sehen. Auch der Spartensender Eurosport überträgt die allermeisten Wintersport-Großevents.