"Squid Game": 10 Easter Eggs, die den alten Mann entlarvt haben

7. Keine Daten von Spieler 001

Der Polizeibeamte Hwang Jun-ho findet einige Ordner, in denen die SpielerInnen aller bisherigen Spiele aufgelistet wurden. Auffallend dabei: Die Spiele in diesem Jahr begannen bei Spieler 002 – und Il-Nam mit der Nummer 001 fehlt in der Aufzeichnung und gilt somit eigentlich nicht als offizieller Teilnehmer.

8. Der Frontmann hört auf ihn

In der vierten Episode herrscht in der Nacht Chaos bei den SpielerInnen, als sie sich gegenseitig umbringen. Der Frontmann sieht dabei seelenruhig zu – bis Spieler 001 schreit, dass er Angst hätte und sie aufhören sollen. Sobald Il-Nam seine Ängste ansprach, griff der Frontmann mit seinen WärterInnen ein und beendete die Meuterei.

9. Das Setting beim Murmel-Spiel

Il-Nam muss beim Murmel-Spiel gegen Gi-Hun antreten. Die SpielerInnen müssen dabei die zehn Murmeln des Partners oder der Partnerin ohne Gewaltanwendung ergattern. Die anderen TeilnehmerInnen spielen bereits, als der alte Mann sich lieber darauf konzentriert, nach seinem Wohnhaus in der Kulisse zu suchen, die scheinbar seinem ehemaligen Wohnviertel der Realität ähnelt. Am Schluss verliert er in seinem "alten Haus" aus Pappe.

Warum sollte scheinbar grundlos eine Kulisse eines/einer Teilnehmenden in einem Spiel integriert werden? In der Serie wird die Suche nach seinem "alten Haus" mit einer Demenzerkrankung erklärt.

10. Il-Nams Tod

Genau genommen hat man den Tod des alten Mannes nach dem Murmel-Spiel nicht gesehen – sondern nur einen Schuss gehört. Da die Serie ansonsten vor lauter Blutspritzern und brutalen Ermordungen nur so strotzt, war ein Off-Screen-Tod einer Hauptfigur schon ziemlich verdächtig.

Die erste Staffel von "Squid Game" ist auf Netflix zu sehen. Eine zweite Staffel ist bisher nicht bestätigt.