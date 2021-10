2. Seong Gi-Hun ist der Sohn des alten Mannes

Gi-Hun und der alte Mann mit der Nummer 101 laufen sich rein zufällig in einem Armenviertel nach den Spielen über den Weg. Wie wir später erfahren, ist der alte Mann eigentlich reich und hat somit keinen Grund, sich in diesem Viertel aufzuhalten – außer er sucht nach jemanden, wie zum Beispiel Gi-Hun.

Als Seong Gi-Hun von Mobbing in seiner Kindheit erzählt, erklärt der Mann, dass es seinem Sohn auch so ergangen sei. Es ist zwar weit hergeholt, bedenkt man jedoch all die Plottwists in der Serie, scheint dieses Verwandtschaftsverhältnis gar nicht mehr so unwahrscheinlich.