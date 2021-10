An "Squid Game" kommt man gerade nicht vorbei: Die Netflix-Serie flutete die sozialen Medien, in der Realität spielen immer mehr Menschen das Ddakji-Spiel oder machen Dalgona-Süßigkeiten nach.

Kaum überraschend also, dass auch die Modewelt vom Look der Figuren beeinflusst wird: Wie "Variety" berichtet, sind die Verkaufszahlen der weißen Slip-Ons von Vans um 7.800 Prozent gestiegen, seitdem die "Squid Game"-TeilnehmerInnen genau diese Schuhe tragen. Auch die Nachfrage nach Trainingsanzügen im Retro-Look in Rot (um 62 Prozent) und Grün (um 97 Prozent) ist merklich gestiegen.