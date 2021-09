Das wahre "Squid Game" hat aber selbstverständlich kein tödliches Ende, sondern ist viel mehr ein Kinderspiel, das vor allem in den Siebzigern und Achtzigern in Korea beliebt war, wie "Screenrant" erklärt.

Dabei gibt es zwei Mannschaften: Die AngreiferInnen und die VerteidigerInnen. Ziel des Spiels ist es, dass die Angreifenden in einen zuvor definierten Bereich, den "Tintenfisch-Kopf", vordringen. Dabei dürfen sie nur auf einem Bein hüpfen. Die Verteidigenden dürfen nur in den abgesteckten "Tentakteln" das angreifende Team abwehren. Wer von den AngreiferInnen gefangen wird, ist ausgeschieden – und in der Netflix-Serie tot. Im Gegensatz zum Original ist das Spiel in der Serie daher ein Einzelkampf und weitaus brutaler.

Das wahre "Squid Game" kommt übrigens in einer Flashback-Szene vor, in der Seong Gi-Hun (Lee Jung-Jae) das Spiel in seiner Kindheit spielt.