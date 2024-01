Diese 5 "Star Trek"-Serien sind geplant

"Star Trek: Discovery"-Staffel 5

Die beliebte "Star Trek"-Serie wird mit der bevorstehenden fünften Staffel enden. Als erste "Star Trek"-Serie seit der im Jahr 2005 beendeten Show "Star Trek: Enterprise" war "Discovery" 2017 gestartet. Die finale Staffel ist ab April zum Streamen auf Paramount+ verfügbar.

Im Zentrum dieser witzigen Animationsserie stehen jene Crewmitglieder, welche die unauffälligsten Jobs auf den unwichtigsten Schiffen der Sternenflotte haben. Die kommende fünfte Staffel wird wohl noch im Lauf dieses Jahres bei Paramount+ starten.

Diese kindergerechte Animationsserie spielt in einem fiktiven Star-Trek-Universum. Eigentlich sollte laut Paramount+ nach Staffel 1 auch schon wieder Schluss sein, doch dann konnte Dank Netflix ein neues Zuhause für die abenteuerlustigen Kids gefunden werden. Staffel 2 soll noch in diesem Jahr beim Streaming-Giganten an den Start gehen.

Die 2022 angelaufene Show rund um Fan-Liebling Captain Christopher Pike (Anson Mount) und die Crew des Raumschiffs USS Enterprise NCC-1701 kommt mit der dritten Staffel bei Paramount+ dann 2025.

"Star Trek: Starfleet Academy"

Obwohl es bereits so viele Geschichten aus dem "Star Trek"-Universum gibt, ist dessen Stoff noch lange nicht auserzählt, wie die Bestellung von dieser Produktion beweist. Man kann es kaum glauben, doch die Akademie, in der die späteren Crewmitglieder ausgebildet werden, stand bisher noch in keinem Film und keiner Serie im Mittelpunkt, wohl aber in Comics und Romanen. Genügend Vorlagen sind also vorhanden. Vor 2025 geht die erste Staffel bei Paramount+ nicht an den Start.