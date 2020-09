"Spuk in Bly Manor"-Trailer: Es spukt wieder im Hause Netflix!

Nun meldet sich Horror-Meister Flanagan mit dem Trailer der zweiten Staffel seiner Spukhaus-Serie zurück. Ab 9. Oktober 2020 sind die neuen Episoden bei Netflix zu sehen. Diesmal hat Flanagan den "Haunted House"-Klassiker "The Turn of the Screw" von Henry James aus dem Jahr 1898 verfilmt. Allerdings verlegt er die Handlung aus den 1890er-Jahren in die 80er-Jahre des 20. Jahrhunderts. In der zweiten Staffel sind auch wieder einige bekannte Gesichter aus der ersten Staffel dabei. Hier ist der erste Trailer von "Spuk in Bly Manor":