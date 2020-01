"Star Trek: Picard": Auf der Suche nach dem Vermächtnis von Data

Die Schatten der Vergangenheit

Picard wird von Albträumen geplagt. Das mag auch daran liegen, dass er an diesem Tag sein erstes Live-Interview seit seinem Rückzug aus der Sternenflotte gibt. Es ist der Jahrestag der Hobus-Supernova, die vor rund 14 Jahren den Planeten Romulus und große Teile des Romulanischen Imperiums zerstört hat. Picard will mit dem Interview offenbar an diese galaktische Katastrophe erinnern. Denn vor 14 Jahren hätte eine Rettungsflotte auf Initiative und unter dem Kommando von Admiral Picard bei der Evakuierung der von der Supernova bedrohten Welten helfen sollen. Doch dazu kam es nicht.

Wieso erfahren wir im Live-Interview (und im Detail auch in einer späteren Episode). Zwar hätte es beim Interview nur um die Supernova gehen solle, aber die Interviewerin hält sich nicht an die Vereinbarung. So erfahren wir, dass die damals in der Sternenflotten-Werft Utopia Planitia in Bau befindliche Rettungsflotte bei einem verheerenden Angriff zerstört wurde. Die Attacke auf den Mars ging von "abtrünnigen Androiden" aus, die nicht nur die Raumschiffe und die Werft zerstörten, sondern auch den Mars verwüsteten. Es gab damals über 92.000 Todesopfer. Diese Attacke führte zum Verbot von Androiden in der gesamten Föderation. Eine Maßnahme die Picard für einen Fehler hält. Bis heute ist nicht bekannt ist, warum diese Androiden den Mars attackiert haben. Darüber hinaus führte diese Attacke jedoch auch dazu, dass die Unterstützung bei der Evakuierung der Romulaner nicht zustande kam. Dieser Rückzug aus der Verantwortung dürfte der Hauptgrund sein, warum sich Picard damals aus der Sternenflotte zurückgezogen hat. Bis heute plagen ihn Albträume von der Attacke auf den Mars, die er offenbar selbst miterlebt hat.

Mit ihren Provokationen erreicht die Interviewerin ihr Ziel: Verbittert klagt Picard die damalige Entscheidung an und meint, dass die Sternenflotte seither nicht mehr die Sternenflotte sei. Damit macht er sich (wie sich später noch herausstellen wird) bei der Sternenflotte keine Freunde. Auch seine Belehrungen und Hinweise auf die Geschichte scheinen nicht gut anzukommen.