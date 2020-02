"Star Trek: Picard": Was haben die Romulaner vor?

Der Romulanische Freistaat

Diese KI-Abneigung der Romulaner macht Sinn mit Blick auf den Borg-Kubus im Besitz der Romulaner. Der beschädigte und vom Borg-Kollektiv getrennte Kubus, den Soji stets als Artefakt bezeichnet, ist eine Rückgewinnungseinrichtung des Romulanischen Freistaates. Die Romulaner schlachten jedes Stück Borg-Technologie aus und verkaufen es gewinnbringend. Überlebende "Drohnen" werden sogar - mit Hilfe von Experten wie Soji - wieder in die Gesellschaft integriert. Doch die Romulaner sind (zumindest vordergründig) nicht daran interessiert, das Borg-Kollektiv, die wohl am weitesten entwickelte künstliche Intelligenz der Galaxie, zu erforschen. Allerdings scheinen die Romulaner mit Wissenschaftlern aus der Föderation zu kooperieren. Soji ist offensichtlich eine dieser Wissenschaftler, denn sie ist äußerlich ein Mensch (und außer Narek und die Zhat Vash kennt niemand,nicht einmal sie selbst, ihre wahre Natur).

Der Borg-Kubus befindet sich offenbar schon sehr lange im Besitz der Romulaner. Kurz ist eine Aufschrift im Kubus zu sehen: "Diese Einrichtung ist seit 5843 Tagen ohne Assimilation in Betrieb" ("This facility has gone 5843 without an assimilation"). Das sind über 16 Jahre! Damit ist der Borg-Kubus schon rund zwei Jahre vor der Supernova-Katastrophe im Besitz der Romulaner gewesen. Also auch schon vor der Attacke der Androiden auf den Mars.

Ist der Romulanische Freistaat der Nachfolger des Romulanischen Imperiums oder eine Abspaltung davon? Schon vor der Supernova wurde das Imperium durch den Aufstand der Remulaner unter Shinzon in "Star Trek: Nemesis" geschwächt. Möglicherweise kam es nach dem Tod des Picard-Klons Shinzon zur Abspaltung des Freistaates?

Wie haben es die Romulaner geschafft, eine so gefährliche Vernichtungsmaschine wie einen Borg-Kubus in Besitz zu nehmen? Zuvor wurde die Borg-Queen getötet und damit das Kollektiv zerstört oder zumindest empfindlich geschwächt. Selbst nach 16 Jahren ohne Assimilation ist der Kubus immer noch ein gefährlicher Ort, wie aus der Einschulung der Neuankömmlinge in dieser Episode hervorgeht.